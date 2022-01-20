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    Trabzonspor, Kaan Ayhan için teklifini artıracak

    Edgar Le'nin yokluğunda stopere takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Kaan Ayhan için şartlar zorlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 09:06
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    Trabzonspor, Kaan Ayhan için teklifini artıracak

    Süper Lig'in 22. haftasında evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da stoper transferi ciddi bir önem kazandı.

    Edgar’ın yerine mutlaka bir takviye gerçekleştirecek olan Trabzonspor, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerliye yönelmişti.

    Kaan Ayhan konusunda her ne kadar Sassuolo yüksekten uçsa da, Trabzonspor Yönetimi son bir ihtimal olarak yeniden şartları zorlayacak.

    Trabzonspor, Kaan Ayhan için teklifini artıracak #1

    KAAN CAGLIARI MAÇINDA KADROYA ALINMADI

    Kaan, Sassuolo’nun dünkü Cagliari maçında kadroya alınmadı. Listedeki diğer adaylar Koray Günter ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın.

    Eğer yerli transferinde sıkıntı çıkarsa, rota yabancıya dönecek. Bu durumda kontenjan açılması için en az 2 yabancı ismin gönderilmesi gerekiyor.

    Trabzonspor, Kaan Ayhan için teklifini artıracak #2


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