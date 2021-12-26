Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı istiyor

Adı Beşiktaş’la da uzun süre geçen Milli yıldız için Trabzonspor resmi teklif yapacak. Abdullah Avcı, Edgar’ın sakatlığı sonrası Kaan Ayhan’ı istiyor.

Süper Lig’in 19. Haftasında lider Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Edgar’ın sezonu kapatmasıyla stopere takviye yapması elzem olan Trabzonspor’da gündeme bir diğer milli yıldız Kaan Ayhan geldi.

Fırtına normalde Edgar’a alternatif olacak bir isim düşünüyordu, ancak yaşanan sakatlık planları değiştirdi.

İLK ADAY KAAN AYHAN

Bu bölgeye tartışmasız katkı yapacak bir transfer yapmak isteyen mordo-mavililer, Sassuolo forması giyen başarılı futbolcu için girişimlere başlayacak.

Kaan Kayhan’ı kiralamaya yanaşmayan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıkları başlayacak. Fırtına’nın kapıyı 4 milyon eurodan açması bekleniyor.