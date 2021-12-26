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    Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı istiyor

    Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı istiyor

    Adı Beşiktaş’la da uzun süre geçen Milli yıldız için Trabzonspor resmi teklif yapacak. Abdullah Avcı, Edgar’ın sakatlığı sonrası Kaan Ayhan’ı istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 09:35
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    Süper Lig’in 19. Haftasında lider Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

    Edgar’ın sezonu kapatmasıyla stopere takviye yapması elzem olan Trabzonspor’da gündeme bir diğer milli yıldız Kaan Ayhan geldi.

    Fırtına normalde Edgar’a alternatif olacak bir isim düşünüyordu, ancak yaşanan sakatlık planları değiştirdi.

    Trabzonspor, Kaan Ayhan ı istiyor #1

    İLK ADAY KAAN AYHAN

    Bu bölgeye tartışmasız katkı yapacak bir transfer yapmak isteyen mordo-mavililer, Sassuolo forması giyen başarılı futbolcu için girişimlere başlayacak.

    Kaan Kayhan’ı kiralamaya yanaşmayan İtalyan ekibiyle bonservis pazarlıkları başlayacak. Fırtına’nın kapıyı 4 milyon eurodan açması bekleniyor.

    Trabzonspor, Kaan Ayhan ı istiyor #2

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