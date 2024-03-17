Trabzonspor, Kenan Karaman'la ilgileniyor Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'ı gündemine aldı. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki oyuncunun kulübü Schalke 04 ile temasa geçecek.

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Süper Lig'de üçüncülüğü, Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteten bordo-mavililer, milli futbolcu Kenan Karaman'ı renklerine bağlamak istiyor.

Trabzonspor, Kenan'la ilgileniyor

Alman basınından Ruhr24'te yer alan habere göre; Trabzonspor'un, Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman ile ilgilendiği vurgulandı.

Kenan için ayrıca İtalya'dan Hellas Verona'nın ilgisinin olduğu hatırlatıldı.

Beşiktaş'ta oynamıştı

Schalke ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden deneyimli oyuncu, 2021-2022 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekene Kenan Karaman, Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke ile 22 maça çıktı.

30 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynadı.

Milli formayla 31 maça çıktı

1.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan forvet, A Milli Takım formasını da 31 resmi maçta giydi. Kenan, bu karşılaşmada ağları 6 kez sarsmayı başardı.