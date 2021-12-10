Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını, 2021-2022 sezonu için 500 bin avro, diğer sezonlar için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da transferde hızlı davranan Trabzonspor, prensipte anlaştığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Türkiye'ye getirdi.

Daha önce bir KAP açıklaması yapan bordo-mavililer, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi İZLE



ANLAŞMA 3.5 YILLIK

Sözleşme detaylarını paylaşan Trabzonspor yeni bir KAP bildiriminde bulundu.

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını, 2021-2022 sezonu için 500 bin avro, diğer sezonlar için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Fildişili futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin avro, diğer sezonlar için yıllık 400 bin avro imza parası ödeneceği bilgisi de bildirimde yer aldı.



