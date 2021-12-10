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    Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını, 2021-2022 sezonu için 500 bin avro, diğer sezonlar için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 13:49
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    Sezon başında olduğu gibi devre arasında da transferde hızlı davranan Trabzonspor, prensipte anlaştığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Türkiye'ye getirdi.

    Daha önce bir KAP açıklaması yapan bordo-mavililer, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerini kullanmıştı.

    Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi İZLE

    Trabzonspor, Kouassi nin sözleşme detaylarını KAP a bildirdi #1

    ANLAŞMA 3.5 YILLIK

    Sözleşme detaylarını paylaşan Trabzonspor yeni bir KAP bildiriminde bulundu.

    Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını, 2021-2022 sezonu için 500 bin avro, diğer sezonlar için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

    Fildişili futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin avro, diğer sezonlar için yıllık 400 bin avro imza parası ödeneceği bilgisi de bildirimde yer aldı.

    Trabzonspor, Kouassi nin sözleşme detaylarını KAP a bildirdi #2

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