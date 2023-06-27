Trabzonspor, Kourbelis transferini resmen açıkladı Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in transferini açıkladı. 29 yaşındaki Yunan ön libero yeni sezondan itibaren bordo-mavililerin başarısı için ter dökecek.

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ensonhaber.com

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ilk resmi transferini duyurdu.

Bordo-mavililer bir süredir temas halinde olduğu Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'in transferini resmiyete döktü.

29 yaşındaki deneyimli ön libero ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP'a bildirildi

Oyuncuya 2023-24 sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon Euro ve opsiyonunun kullanılması durumunda 2025-26 sezonunda 1.1 milyon Euro ücret verileceği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

"Bize her yer Trabzon"

Transferle ilgili Trabzonspor'dan paylaşılan videoda Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisi yapmak için hazırım. Bize Her Yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos ile sözleşmesi bitmişti

6,5 yıl Panathinaikos forması giyen Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Geride bıraktığımız sezonda Yunan deviyle toplam 36 maça çıkan Kourbelis, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.