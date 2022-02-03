Trabzonspor, Kouyate ile ilgileniyor

Trabzonspor'da savunma arayışları devam ediyor. Birçok oyuncuyla görüşen bordo-mavililer, listenin başına Crystal Palace'ta forma giyen Kouyate'yi aldı.

Transfere en erken başlayan takım olup ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendiren bordo-mavililerde gözler, artık savunmaya yapılacak takviyeye dönmüş durumda.

Karadeniz ekibi; defansın göbeğini yerli bir isimle güçlendirmeyi planlıyordu. Ancak bu konuda hedeflenen isimler olan Kaan Ayhan ve Koray Günter gibi oyuncuların maliyetleri, transfer planlamasının çok çok üzerinde oldu.

YABANCI KONTENJANI DOLU

Limitleri aşmak istemeyen Karadeniz ekibinde, iç piyasada da aranan özelliklerde bir oyuncu bulunamayınca yeniden bir yabancı transferi gündeme geldi.

Yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Trondsen’in ayrılması durumunda kalan 5 günlük sürede yabancı bir stoperin alınabileceğine yönelik düşüncesini iletti.

KOUYATE YİNE GÜNDEMDE

Adaylar arasında Crystal Palace’ta forma giyen Kouyate ismi en ön sırada. Senegal’le Afrika Kupası’nda mücadele eden oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübü devrede bırakmak istemiyor.

Arap ülkelerinden de çok sayıda talibi olan Kouyate için yine Fırtına flaş bir hamle yapabilir.

Trabzonspor sezon başında da Kouyate’yle yakından ilgilenmiş, fakat transferi bitirme aşamasına getirmeden görüşmeler askıya alınmıştı.