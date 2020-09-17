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    Trabzonspor, Lewis Renard Baker ile anlaştı

    Trabzonspor, Lewis Renard Baker ile anlaştı

    Trabzonspor, Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker ile el sıkıştı. Oyuncu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 10:13
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    Son olarak Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

    Bordo-mavililer, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i anlaşma sağladı.

    Satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fortuna Düsseldorf'ta tamamlamıştı.

    Trabzonspor, Lewis Renard Baker ile anlaştı #1

    EN İYİ PERFORMANSI VITESSE İLE

    Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletmişti.

    Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu, 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

    Trabzonspor, Lewis Renard Baker ile anlaştı #2

    İNGİLTERE ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARIYLA 45 MAÇA ÇIKTI

    İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'ın Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü olması ve Baker'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı.

    Trabzonspor, Lewis Renard Baker ile anlaştı #3

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Baker'in, bugün İstanbul aktarmalı Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

    İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak ve takım ile çalışmalara başlayacak.

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