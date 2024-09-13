Trabzonspor maçında Rafa Silva'ya kritik görev Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Portekizli Rafa Silva'yı hücumda oyun kurucu olarak kullanacak. Son maçların 10 numarası Gedson Fernandes, bu defa savunmaya yakın olacak.

Haber Merkezi

Sezona Süper Kupa'yla başlayan, ligde ve Avrupa'da gümbür gümbür yoluna devam eden Beşiktaş'ta yakalanan ivmenin artması hedefleniyor. Bunun için de Trabzon deplasmanı büyük önem taşıyor.

RAFA SILVA'YA KRİTİK GÖREV

Siyah beyazlıların eski hocası Şenol Güneş'in başına geçtiği Trabzonspor'a karşı farklı bir oyun kurgusu üzerinde çalışılıyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronkhorst, sezon başından bu yana gizli santrfor olarak görev yapan Rafa Silva'nın bu defa oyun kurucu olmasını istiyor.

SOLA KARAR VERMEDİ

Oyun içinde yeri geldiği zaman sağ ve sol kanada geçen Portekizli yıldız, Trabzonspor karşısında hücum organizatörlüğü görevini üstlenecek.

Son maçlarda 10 numara pozisyonunda görev yapan, sergilediği performansla da alkış toplayan Gedson ise orijinal bölgesine geçecek ve Al Musrati ile birlikte geriden oyun kuracak.

Öte yandan Semih'in yokluğunda sol kanatta Joao Mario'yu kullanmak isteyen Hollandalı teknik adamın, bu bölge için son kararını vermediği öğrenildi.

MUÇİ FORMA İSTİYOR

Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçında sol kanatta kimi oynatacağına henüz karar vermemişken Muçi'den çıkış geldi.

Antrenmanlardaki hırsıyla dikkati çeken Arnavut yıldız, Trabzonspor maçında sol kanatta oynamak istediğini Hollandalı teknik adama iletti.