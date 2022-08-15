Trabzonspor, Marc Bartra transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, İspanyol stoper Marc Bartra transferini KAP'a resmen açıkladı. Bordo-Mavili ekip, Real Betis'e ödeyeceği bonservis ve Bartra'ya ödeyeceği maaşı da resmen açıkladı.

Trabzonspor , tecrübeli savunmacı Marc Bartra'yı kadrosuna kattı. Bordo-Mavili transferi KAP'a resmen bildirdi.

Trabzonspor, Bartra için Real Betis'e ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda, Real Betis Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Betis Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.250.000.-EUR, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Maaşı yıllık 1.5 milyon euro

Bordo Mavili ekip, Bartra'nın sözleşme şartlarını da KAP'a bildirdi.

Oyuncunun maaşı ile ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.