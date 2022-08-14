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    Trabzonspor, Marc Bartra'yı açıkladı

    Marc Bartra, Trabzonspor'la sözleşme imzalamak için Trabzon'a geliyor. Bordo-mavililer transferi de duyurdu.
    • 14.08.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 17:42
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    Trabzonspor, Marc Bartra'yı açıkladı

    Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

    Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor.

    Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir ücret ödeyecek.

    Geçen sezonki performansı

    Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

    Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.

    Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.

    Bartra'dan ilk mesaj: Bize her yer Trabzon VİDEO


    Trabzonspor, Marc Bartra yı açıkladı #1


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