Trabzonspor, Marco Reus'a kancayı taktı Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun transfer planlaması sürüyor. Karadeniz devi, Borussia Dortmund’un 34 yaşındaki dünyaca ünlü orta sahası için devreye girdi. Abdullah Avcı ile görüşen Marco Reus için eski takım arkadaşı Thomas Meunier de aracı oldu.

ensonhaber.com

Marek Hamsik'in ayrılmasının ardından orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor tamamen gelecek sezona odaklandı.

Başkan Ertuğrul Doğan önümüzdeki yıl şampiyonluğa koşan bir takım oluşturmak istiyor. Ocak ayında transfer bütçesi kısıtlı tutuldu. Bütün enerji yeni sezona bırakıldı. Daha önce de ortaya atılan iddialara göre "o yıldız" Marco Reus.

Meunier'nin Dortmund'dan takım arkadaşı. Hatta iddialara göre ocak ayında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Meunier'e yaptığı konuşmayı yaptığı; ancak ikna edemediği Reus için bu kez eski takım arkadaşı Meunier devreye girdi.

Şehri ve takımı anlatıyor

Fotomaç'ın haberine göre; Thomas Meunier, Alman oyuncuyu Trabzonspor'a gelme konusunda ikna çalışmalarında işbaşı yaptı.

Şehri ve takımı detaylı şekilde anlatıyor. Reus, Dortmund formasıyla 414 maça çıkarken, 167 gol ve 124 asistlik performans sergilemiş bir deneyimli futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Uzun süredir Dortmund'da oynuyor

34 yaşında ve 1.80 boyunda olan Reus, 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Reus, 2012 yılından bu yana Dortmund'da top koşturuyor.

Almanya Milli Takımı formasını 48 maçta giydi ve 15 kez fileleri sarstı. Bu sezon 17 karşılaşmada oynadı ve 4 gol attı.

2009 yılında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Mönchengladbach takımına giden Reus, 2012'de 17.1 milyon euroya Dortmund'a geri döndü.

Reus, 2012'den bu yana Borussia Dortmund'da ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.