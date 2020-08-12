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- Trabzonspor, Marlon'u KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Marlon'u KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Fluminense forması giyen sol bek Marlon RodrigueS Xavier ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 09:04
Trabzonspor'dan bir transfer daha...
Bordo-mavili ekip, Brezilya'nın Fluminense takımında oynayan 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodriguez Xavier'i KAP'a bildirdi.
"GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI"
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.