Trabzonspor, Mislav Orsic transferini bitirdi

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İddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Joaquin Fernandez'in ardından bir transfer daha gerçekleşti.
Bordo-mavililerin hocası Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Mislav Orsic, yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek.
Sports Digitale'in göre Trabzonspor, hem Southampton hem de Mislav Orsic ile prensip anlaşmasına vardı.
6 ay önce bonservisine 5.75 milyon Euro ödendi
Southampton, yaklaşık 6 ay önce Mislav Orsic'i Dinamo Zagreb'den 5.75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan, ligde 1, toplamda 5 maça çıkabilen 30 yaşındaki futbolcu skor katkısı veremedi.
Orsic, kariyerinde oynadığı toplam 214 maçta ise 91 gol ve 40 asistle skorer bir futbolcu olduğunu kanıtladı.