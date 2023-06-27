Trabzonspor, Mislav Orsic transferini bitirdi
ensonhaber.com

İddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Joaquin Fernandez'in ardından bir daha gerçekleşti.

Bordo-mavililerin hocası Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Mislav Orsic, yeni sezonda forması giyecek.

Sports Digitale'in göre Trabzonspor, hem Southampton hem de Mislav Orsic ile prensip anlaşmasına vardı.

6 ay önce bonservisine 5.75 milyon Euro ödendi

Southampton, yaklaşık 6 ay önce Mislav Orsic'i Dinamo Zagreb'den 5.75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan, ligde 1, toplamda 5 maça çıkabilen 30 yaşındaki futbolcu skor katkısı veremedi.

Orsic, kariyerinde oynadığı toplam 214 maçta ise 91 gol ve 40 asistle skorer bir futbolcu olduğunu kanıtladı.