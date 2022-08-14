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    Trabzonspor, Montasser Lahtimi ile anlaştı

    Sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda 21 yaşındaki Montasser Lahtimi ile görüşmelere başladı.
    • 14.08.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 13:17
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    Trabzonspor, Montasser Lahtimi ile anlaştı

    Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer ligin 2.hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

    Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Son oynanan Hatayspor maçında şanssız bir sakatlık yaşayarak oyunu terkeden Edin Visca'nın sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı öğrenilmişti. Bu kapsamda transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-mavililer Visca'nın alternatifini Fas'ta buldu.

    Trabzonspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Montasser Lahtimi'nin transferinde son aşamaya geldi.

    Trabzonspor, Montasser Lahtimi ile anlaştı #1

    Transfer bitmek üzere

    Fas medyasında yer alan habere göre; Karadeniz ekibi FUS Rubat forması giyen Montasser Lahtimi'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

    Haberde, iki takım arasında olan görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin önümüzdeki günler içinde açıklanmasının beklendiği öne sürüldü. Faslı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek.


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