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- Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı
Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 18:46
- Güncelleme : 18.08.2022 - 18:55
Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer ligin 2.hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.
Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı.
Lahtimi için açıklama geldi
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Mountassir Lahtimi'nin klas golleri
49 maçta 7 gol 8 asist
FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.