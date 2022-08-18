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    Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı

    Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı

    Trabzonspor, Fas ekibi FUS Rabat'ta görev yapan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 18:55
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    Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer ligin 2.hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

    Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı.

    Lahtimi için açıklama geldi

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

    Mountassir Lahtimi'nin klas golleri

    49 maçta 7 gol 8 asist

    FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.

    Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı #1


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