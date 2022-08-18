Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferini açıkladı

Trabzonspor, Fas ekibi FUS Rabat'ta görev yapan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer ligin 2.hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı.

Lahtimi için açıklama geldi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Mountassir Lahtimi'nin klas golleri

49 maçta 7 gol 8 asist

FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.



