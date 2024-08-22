Trabzonspor, Muhammed Cham ile anlaştı Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekibi Clermont forması giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile anlaştı.

Haber Merkezi

Trabzonspor, 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı.

Avusturyalı orta saha oyuncusunun 23 Ağustos'ta Trabzon'a gelerek kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

35 MAÇTA 8 GOL 4 ASİST

Geçen sezon Fransa Lig 1’de Clermont forması giyen Cham, tüm kulvarlarda 35 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.