Trabzonspor, Muhammed Cham'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, 10 numara mevkisi için Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı.
4 MİLYON EURO ÖDENECEK
Karadeniz ekibi, Avusturyalı futbolcunun transferi için Fransız ekibi Clermont'a 4 milyon euro ödeyecek.
Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildiride Cham'ın maaşını da duyurdu.
2024/2025 Futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecek.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda oyuncuya 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecek.
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