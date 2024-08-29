Trabzonspor, Muhammed Cham'ı transfer etti
Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bordo-mavililer, 10 numara mevkisi için Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Karadeniz ekibi, Avusturyalı futbolcunun transferi için Fransız ekibi Clermont'a 4 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildiride Cham'ın maaşını da duyurdu.

2024/2025 Futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecek.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda oyuncuya 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecek.