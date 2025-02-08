Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferini duyurdu
Haber Merkezi

Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

TRABZON DOĞUMLU

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Eskihellaç kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydi.

Bordo-mavililer, Mustafa Eskihellaç'ın transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak.

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Ercan Ertan
Muhabir