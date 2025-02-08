Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç transferini duyurdu

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Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

TRABZON DOĞUMLU

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Eskihellaç kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydi.

Bordo-mavililer, Mustafa Eskihellaç'ın transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklayacak.