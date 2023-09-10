Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi resmen açıkladı Trabzonspor, Arsenal'den ayrılan yıldız futbolcu Nicolas Pepe'yi renklerine bağladığını duyurdu. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayan ve 7. sırada yer alan Trabzonspor, son günlerde transferde atağa geçti.

Rakiplerine göre sessiz bir yaz transfer dönemi geçiren bordo-mavililer, Berat Özdemir ve Batista Mendy'nin ardından bir transferini daha açıkladı.

Dün akşam forvet oyuncusu Paul Onuachu'yu da Trabzon'a getiren Karadeniz ekibi, Premier Lig devi Arsenal'le yollarını ayıran Nicolas Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"1 yıllık anlaşma sağlanmıştır"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Beşiktaş istemişti

Trabzonspor'un daha önceden Türkiye'ye getirdiği yıldız futbolcu, transfer döneminde sıkça Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

2019'da 80 milyon euro karşılığında Arsenal'e gitti

2019 yılında Ligue 1 ekibi Lille'den dünya devi Arsenal'e 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Pepe, dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Ancak İngiliz ekibinde beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Nice'de geçirdi.

1 yıl boyunca Fransız ekibinde kiralık oynayan Pepe, çıktığı 28 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.