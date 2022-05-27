Trabzonspor - Nwakaeme görüşmeleri tıkandı

Trabzonspor ile Nwakaeme'nin yolları, Nijeryalı oyuncunun yıllık 3 milyon euro maaş isteğinden aşağı inmemesi nedeniyle ayrılabilir.

Trabzonspor Yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı.

Nijeryalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euro istediği ve şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerde geri adım atmadığı vurgulandı.

Bordo-mavililerin 33 yaşındaki oyuncuya teklif ettiği ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; yönetimin teklifini kabul etmemesi halinde Nwakaeme ile yolların ayrılacağı kaydedildi.





Şampiyonlukta aslan payı ondaydı

Öte yandan Nijeryalı oyuncu, ''Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak bana Trabzonspor git derse olacak. Kontratım sona erse de Trabzonspor futbolcusuyum." ifadelerini kullanmıştı. Ancak menajeriyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması ise Trabzonspor camiasını düşündürüyor.

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nwakaeme, 30 maçta 13 gol atıp 10 asist yaptı.



