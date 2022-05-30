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    Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı

    Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı

    Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi.
    • 30.05.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:45
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    Bordo-mavililer, gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu.

    2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

    Hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon euro talep etti.

    Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon euro garanti ücret ödenen oyuncuya, son teklif olarak Marek Hamsik’e verilen ücret olan 1 buçuk milyon euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon euroluk anlaşma sunuldu.

    Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı #1

    Trabzonspor masadan kalktı

    Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme’nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı.

    Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı #2

    Heykeli dikilmişti

    Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon taraftarın sevgilisi halin gelen Nwakaeme'nin, şehirde heykeli dikilmişti.

    Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı #3

    Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı #4


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