Trabzonspor, Nwakaeme ile anlaşamadı

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi.

Bordo-mavililer, gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu.

2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon euro talep etti.

Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon euro garanti ücret ödenen oyuncuya, son teklif olarak Marek Hamsik’e verilen ücret olan 1 buçuk milyon euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon euroluk anlaşma sunuldu.

Trabzonspor masadan kalktı

Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme’nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı.

Heykeli dikilmişti

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon taraftarın sevgilisi halin gelen Nwakaeme'nin, şehirde heykeli dikilmişti.