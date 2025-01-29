Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile anlaşma sağladı

DHA

Trabzonspor'da transfer rotası bir kez daha Ukrayna...

Ara transfer döneminde ilk hamlesini Shakhtar Donetsk'in genç futbolcusu Dnylo Sikan ile yapan Bordo Mavililerin yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

28 yaşında olan tecrübeli futbolcunun transferinin Shakthar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçtan sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi.

Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11’de başlarken 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

1,82 boyundaki futbolcu söz konusu maçlarda 7 gol ve 4 asist üretti.

Oleksandr Zubkov, 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig’inde kaydetti.

Piyasa değeri 8 milyon euro olan başarılı futbolcunun kulübü Shaktar Donetsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.