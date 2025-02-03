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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferini de bitirmek için oyuncuyu Trabzon'a getirmişti.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu 1 Şubat tarihinde saat 21.45 sıralarında Trabzon'a gelmişti.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavili kulüp oyuncunun transferini resmi olarak duyurdu.

Karadeniz ekibi, Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada bonservis bedeli olarak 6 milyon euro ödeneceği, 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Oleksandr Zubkov'a ise yıllık 1.45 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Ayrıca Zubkov'a bu sezonun kalan kısmı için 725 bin euro maaş ödeneceği açıklandı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan isim, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

28 yaşındaki başarılı oyuncu, söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

"İNANCIMIZ TAM"

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, şunları dedi:

Ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Scout ekibimizin olumlu raporu ve hocamızın onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzalıyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov'un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor'da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Yeni transfer Oleksandr Zubkov ise Trabzonspor'un bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum; en iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum.

Oleksandr Zubkov, 22 numaralı formayı giyecek.