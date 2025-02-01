Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u bitirdi

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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferinde de mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor'un yeni transferi Zubkov, bu gece saat 22.00'de Trabzon'da olacak.

Başarılı oyuncu, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası transferinin sonuçlanmasını beklediği için Almanya'dan Trabzon'a gelecek.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşma sağlandı.

BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu karşılaşmalarda 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Hücum oyuncusu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Piyasa değeri 8 milyon euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shakhtar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.