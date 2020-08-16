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    Trabzonspor Oliver Burke ile temas halinde

    Gelecek sezon yapılandırmasına devam eden bordo-mavililerde West Bromwich Albion'da forma giyen Oliver Burke ismi gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 11:52
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    Trabzonspor Oliver Burke ile temas halinde

    Hücumdaki opsiyonlarını artırmak için İngiltere Premier Lig'e yükselen West Bromwich Albion'un yıldız sağ kanat oyuncusu Oliver Burke ile görüşen Bordo-Mavililer, olumlu yanıt aldı.

    Trabzonspor Oliver Burke ile temas halinde #1

    EDDIE NEWTON BİZZAT ARADI

    Celtic'in de istediği 23 yaşındaki futbolcunun, ülkesi İskoçya'ya gitmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

    Bu anlamda Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un, Burke için özel olarak temasa geçtiği ve önemli bir yol kat ettiği bilgisine ulaşıldı.

    Bu sezon 35 maçta forma şansı bulan Burke, yükselişe geçmek istediği bir kulüp arıyor. Sörloth örneğinden etkilenen kanat oyuncusunun bordo-mavililere gelmeyi düşündüğü öğrenildi.

    Trabzonspor Oliver Burke ile temas halinde #2

    BONSERVİS OLMAZSA KİRALANACAK

    Trabzonspor, eğer maliyet konusunda yıldız oyuncunun kulübü ile anlaşma sağlayamazsa kiralama formülüne başvuracak.

    23 yaşındaki genç oyuncunun, West Bromwich ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

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