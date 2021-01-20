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    Trabzonspor, Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde

    Trabzonspor, Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde

    Trabzonspor, Fenerbahçe'de sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 09:53
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    Fenerbahçe altyapısından yetişen ve potansiyeliyle herkesi kendisine hayran bırakan Ömer Faruk Beyaz, forma şansı verilmediğini söyleyerek sözleşme uzatmak istemediğini yönetime bildirmişti.

    Gösterilen yoğun çabaya rağmen Beyaz'ı ikna edemeyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

    TRABZONSPOR İSTİYOR

    Ajansspor'un haberine göre; Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

    Trabzonspor, Ömer Faruk Beyaz ın peşinde #1

    OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

    17 yaşındaki oyuncunun, Karadeniz ekibinin teklifine karşılık 'oynama garantisi' istediği belirtildi.

    Fenerbahçe formasıyla 1 lig 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan Ömer Faruk, Borussia Dortmund, Stuttgart ve Schalke 04 gibi takımların da transfer listesinde yer alıyor.

    Trabzonspor, Ömer Faruk Beyaz ın peşinde #2

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