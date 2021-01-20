Trabzonspor, Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde

Trabzonspor, Fenerbahçe'de sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve potansiyeliyle herkesi kendisine hayran bırakan Ömer Faruk Beyaz, forma şansı verilmediğini söyleyerek sözleşme uzatmak istemediğini yönetime bildirmişti.

Gösterilen yoğun çabaya rağmen Beyaz'ı ikna edemeyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

17 yaşındaki oyuncunun, Karadeniz ekibinin teklifine karşılık 'oynama garantisi' istediği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla 1 lig 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan Ömer Faruk, Borussia Dortmund, Stuttgart ve Schalke 04 gibi takımların da transfer listesinde yer alıyor.