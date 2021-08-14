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    Trabzonspor ön libero için Siopis'i istiyor

    Trabzonspor ön libero için Siopis'i istiyor

    Ön libero için takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen Yunan oyuncu Manolis Siopis için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 13:28
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    Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor rotayı yurt içine çevirdi. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği Manolis Siopis için devreye girdi.

    Alanyaspor ’la 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde ilk sıcak temas kuruldu. Abdullah hocanın, meslektaşı Çağdaş Atan’ı aradığı ve Alanyaspor teknik direktöründen Siopis’le ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

    TRABZONSPOR’UN ELİ GÜÇLÜ

    Trabzonspor Yönetimi, yıldız ön libero için girişimlere başlarken, kısa zaman içinde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Akdeniz ekibinin pazarlıkları 1.5 milyon eurodan açacağı öğrenilirken, Yunan futbolcunun 1 yıllık sözleşmesinin kalması Karadeniz ekibinin masada elini güçlendirecek.

    Trabzonspor ön libero için Siopis i istiyor #1

    “TRANSFERE ONAY VERİRİZ”

    Fanatik’in haberine göre; Alanyaspor cephesi de Trabzonspor’un Siopis’e ilgisini doğrularken, yapılan açıklamada “Biz hedefi olan her oyucunun önünü açarız. Geçmişte de böyle yaptık. Trabzonspor ülkedeki 4 büyük kulüpten biri. Siopis de hedefleri yüksek olan bir oyuncu. Mali konularda orta yol bulunursa elbette transfere onay veririz” denildi.

    Trabzonspor ön libero için Siopis i istiyor #2

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