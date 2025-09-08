Trabzonspor, Onana transferini tamamlıyor

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor, dünyaca ünlü bir kalecinin transferinde mutlu sona ulaştı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana ile Trabzonspor'un anlaşma sağladığı iddia edildi.
Resmi açıklama yapılmamasına rağmen kulübe yakın kaynaklar, Onana'nın ailesiyle birlikte perşembe günü Trabzon'a geleceğini belirtti.
Onana'nın sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.
BARCELONA'DAN ZİRVEYE
Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu.
Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Onana, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza attı.
Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.
TARAFTAR MERAKLA BEKLİYOR
Sosyal medyada gündem olan iddia sonrası Trabzonspor taraftarı kulübün resmi açıklamasını beklemeye başladı.
Taraftarlar, Onana gibi tecrübeli bir kalecinin transferinin yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.