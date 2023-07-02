Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı Trabzonspor, 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Hoş geldin Onuralp Çevikkan"

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Onuralp Çevikkan" paylaşımı yapıldı.

17 yaşındaki file bekçisi Altınordu altyapısından yetişti.