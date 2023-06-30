Trabzonspor, Orsic'i kadrosuna kattı
ensonhaber.com

Trabzonspor'da transfer trafiği sürüyor.

Bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı.

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Southampton'a 2.4 milyon euro ödenecek

Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 2.4 milyon euro ödeyecek, bu rakam 3 taksitte ödenecek. Ayrıca Hırvat futbolcunun sonraki satışında kardan yüzde 20 pay da İngiliz ekibine verilecek.

Trabzonspor, Orsic'i kadrosuna kattı

"Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır"

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."