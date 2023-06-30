Trabzonspor, Orsic'i kadrosuna kattı Trabzonspor, Southampton'dan Mislav Orsic'i kadrsouna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer, Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor'da transfer trafiği sürüyor.

Bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı.

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Southampton'a 2.4 milyon euro ödenecek

Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 2.4 milyon euro ödeyecek, bu rakam 3 taksitte ödenecek. Ayrıca Hırvat futbolcunun sonraki satışında kardan yüzde 20 pay da İngiliz ekibine verilecek.

"Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır"

İşte Trabzonspor'un açıklaması: