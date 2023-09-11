Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kiraladı Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Paul Onuachu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de yeni sezona 4 maç sonunda topladığı 6 puanla başlayan Trabzonspor, transfer döneminin son günlerini bir hayli hareketli geçiriyor.

Son 1 hafta içinde eski oyuncusu Berat Özdemir, Batista Mendy ve Nicolas Pepe'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, forvet bölgesi için bir takviye gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, kariyerini İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da sürdüren Paul Onuachu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferin detayları belli oldu

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Bordo-mavili takım oyuncuya da yıllık 1 milyon 742 bin euro ödeyecek.

2.01 boyundaki golcü futbolcu, böylelikle Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 500 bin euro kazanan Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'u geride bırakacak.

13 milyon euro piyasa değerine sahip

Piyasa değeri 13 milyon euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Kariyerinde 339 maça çıkan Nijeryalı Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.

"Bize her yer Trabzon"

Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giyerek stadyumu gezdi. Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Onuachu, şu ifadeleri kullandı: