Trabzonspor, Puchacz’ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Puchacz’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Union Berlin'in 22 yaşındaki Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferinin gerçekleştiği duyuruldu.

Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması için Union Berlin'e 200 bin euro ödeyecek. 22 yaşındaki futbolcuya, 400 bin euro maaş verilecek.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200 bin-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir."





ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Tymoteusz Puchacz, Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi'nin ardından Trabzonspor'un üçüncü transferi oldu.