Trabzonspor, Rayyan Baniya'yı resmen açıkladı Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Rayyan Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Süper Lig'de yeni sezonda başarı yakalamak isteyen Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Savunma bölgesine bir takviye gerçekleştiren Karadeniz ekibi, Fatih Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya'yı renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karagümrük'e 2 milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.

"4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır"

Trabzonspor'dan ayrıca yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret 2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Yerli statüsünde oynuyor

2021 yazında Karagümrük'e imza atan Baniya, 33 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen 24 yaşındaki stoper, Süper Lig'de yerli statüsünde forma giyiyor.