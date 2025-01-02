Trabzonspor, Rey Manaj'da ilerleme kaydetti

Haber Merkezi

Trabzonspor, hücum bölgesini güçlendirmek adına Rey Manaj'ı transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sabah'ın haberine göre, transferde ismi son dönemde bordo-mavili takımla sık sık anılan Rey Manaj ile ilgili Sivasspor cephesinden olumlu sinyaller geldi.

AYRILMAK İSTİYOR

Arnavut futbolcunun takımdan ayrılma isteğini göz önünde bulunduran Sivasspor yetkilileri, oyuncuya ilgisi olan Trabzonspor'un görüşmeleri resmiyete dökmesini bekliyor.

BONSERVİS BEKLENİYOR

Yiğido'nun 2026'da sözleşmesi bitecek futbolcusundan bonservis geliri elde etme düşüncesinde olması transferin önünü tıkıyor.

Trabzonspor, Rey Manaj'ı, kadroda düşünmediği oyuncuları takasla teklif ederek bitirmek istiyor.