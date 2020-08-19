Trabzonspor Serdar Dursun için devrede

Trabzonspor'un golcü arayışları kapsamında yoğunlaştığı isim olan Serdar Dursun'un kulübü Darmstadt ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Alman kulüp tecrübeli golcü için 1 milyon euro bonservis istedi.

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da hedef Sörloth'un alternatifi olacak biri isim.

Bordo-mavililer uzun süre önce gündeme aldıkları Serdar Dursun için kıran kırana bir pazarlık savaşı veriyor.

500 BİN EURO BONSERVİS ÖNERİLDİ

Serdar Dursun için Trabzonspor'un Darmstadt’a 500 bin euroluk bonservis bedeli önerdiği öğrenildi.

Ancak mavi-beyazlılar, 1 senelik daha kontratı bulunan Serdar için 1 milyon euro talep etti. Bu gelişmenin ardından görüşmeler çıkmaza girse de Karadeniz ekibi orta yol arayışlarını sürdürüyor.

İLK TERCİHİ TÜRKİYE

Eğer uygun şartlar oluşursa 28 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon bordo-mavili formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada Serdar için devrede olan Alman ekibi Hannover’in, Türk asıllı Alman oyuncu ile halen ilgilendiği belirtildi. Ancak Türkiye'de forma giymek isteyen tecrübeli futbolcu pürüzler aşılırsa Trabzonspor forması giymek istiyor.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da asist kaydetti.

Serdar Dursun kimdir?



