Trabzonspor, Serdar Saatçı için temaslara başladı Rayyan Baniya'nın ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Braga'da forma giyen Serdar Saatçı'yı transfer gündemine aldı.

Haber Merkezi

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın Palermo'ya transferi sonrası savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Bordo-mavili ekip, yabancı oyuncu kontenjanındaki sınırlamalar nedeniyle yerli transfer seçeneklerine yöneldi ve Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

TEMASLAR BAŞLIYOR

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç stoperin transferi için Portekiz ekibi Braga ile temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Serdar Saatçı'nın, Braga ile 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor ve genç oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bordo-mavili takım, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.