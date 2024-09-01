Trabzonspor, Serdar Saatçı ile anlaşmaya vardı Trabzonspor, milli futbolcu Serdar Saatçı ile anlaştı. Bordo-mavili takım, genç oyuncu için Portekiz ekibi Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haber Merkezi

2024-2025 futbol sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Stefan Savic'in yanına bir stoper transferi daha yapmak isteyen bordo-mavililer, mutlu sona çok yakın.

Karadeniz ekibi, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ta da oynayan Serdar Saatçı ile anlaşmaya vardı.

İMZAYA GELİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre; Serdar Saatçı, 2 Eylül Pazartesi günü saat 18.55'te İstanbul'da olacak.

Oyuncu imzayı attıktan sonra, Ümit Milli Takım kampına katılacak.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Bordo-mavili takım, genç oyuncu için Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan Trabzonspor, Portekiz takımından sonra Serdar Saatçı ile de 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAN BRAGA'YA GİTMİŞTİ

21 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan genç savunmacı, Portekiz ekibiyle çıktığı 34 maçta gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapma başarısı gösterdi.