Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile sözleşme imzaladı
ensonhaber.com

Trabzonspor, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Taxiachis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Seneye 100 bin euro eksik maaş alacak

yaptığı açıklamada, verilecek ücretleri de açıkladı:

2023/24 sezonu için 1.1 milyon euro

2024/25 sezonu için 1 milyon euro

Uzatma opsiyonu hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2025/26 için 1.1 milyon euro ödenecek.

İmza ücreti ödenmeyecek

Ayrıca oyuncuya imza ücretinin de ödenmeyeceği açıklandı.

Taxiarchis Fountas kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Taxiarchis Fountas, 4 Eylül 1995 tarihinde Yunanistan'ın batı bölgesinde bulunan Misolonki şehrinde doğdu. Şu anda serbest statüdeki profesyonel futbolcudur. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymiş, forvet, 10 numara ve sol kanat oyuncusudur.

Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı açıklandıktan sonra hakkında birçok soru sorulan Fountas'ın boyu ve kilosu da merak konusu haline geldi. Yunan futbolcu 1.70 metre boyundadır.

İşte oynadığı takımlar:

2011–2013 ›AEK Athens

2013–2016 ›Red Bull Salzburg

2013 › Liefering

2014 › Grödig

2014–2015 › Panionios

2015–2016 › Asteras Tripolis

2016–2017 › Panionios

2017–2018 ›Sonnenhof Großaspach

2018–2019 ›St. Pölten

2019–2022 ›Rapid Wien

2022–2023 ›D.C. United

2023-Şimdi ›Trabzonspor

Fountas evli mi?

Taxiarchis Fountas, evlidir. Eşi Marina Salpiggidou Fountas'tır. 1 erkek çocuk babasıdır.