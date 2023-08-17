Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Taxiachis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Seneye 100 bin euro eksik maaş alacak
Trabzonspor yaptığı açıklamada, verilecek ücretleri de açıkladı:
2023/24 sezonu için 1.1 milyon euro
2024/25 sezonu için 1 milyon euro
Uzatma opsiyonu hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2025/26 için 1.1 milyon euro ödenecek.
İmza ücreti ödenmeyecek
Ayrıca oyuncuya imza ücretinin de ödenmeyeceği açıklandı.
Taxiarchis Fountas kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Taxiarchis Fountas, 4 Eylül 1995 tarihinde Yunanistan'ın batı bölgesinde bulunan Misolonki şehrinde doğdu. Şu anda serbest statüdeki profesyonel futbolcudur. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymiş, forvet, 10 numara ve sol kanat oyuncusudur.
Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı açıklandıktan sonra hakkında birçok soru sorulan Fountas'ın boyu ve kilosu da merak konusu haline geldi. Yunan futbolcu 1.70 metre boyundadır.
İşte oynadığı takımlar:
2011–2013 ›AEK Athens
2013–2016 ›Red Bull Salzburg
2013 › Liefering
2014 › Grödig
2014–2015 › Panionios
2015–2016 › Asteras Tripolis
2016–2017 › Panionios
2017–2018 ›Sonnenhof Großaspach
2018–2019 ›St. Pölten
2019–2022 ›Rapid Wien
2022–2023 ›D.C. United
2023-Şimdi ›Trabzonspor
Fountas evli mi?
Taxiarchis Fountas, evlidir. Eşi Marina Salpiggidou Fountas'tır. 1 erkek çocuk babasıdır.