Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile sözleşme imzaladı

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Trabzonspor, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Taxiachis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Seneye 100 bin euro eksik maaş alacak

Trabzonspor yaptığı açıklamada, verilecek ücretleri de açıkladı:

2023/24 sezonu için 1.1 milyon euro



2024/25 sezonu için 1 milyon euro



Uzatma opsiyonu hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2025/26 için 1.1 milyon euro ödenecek.