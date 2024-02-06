Trabzonspor, Thomas Meunier ile anlaştı
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Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferi için yazışmaları tamamlanmak üzere...

Sports Digitale'nin haberine göre; Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'yi gün içerisinde Trabzon'a getirecek.

1.5 yıllık anlaşma

Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu Dortmnund'dan bonservisini alacak.

Sadece 8 maçta oynadı

Meunier, bu sezon Alman deviyle 8 maçta görev yaptı.

Öte yandan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Borussia Dortmund'dan önce PSG forması ile izlemiştik.