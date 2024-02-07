Trabzonspor transferi resmi olarak duyurdu! Sıradaki gelsin... Süper Lig ekibi Trabzonspor, serbest statüde bulunan Thomas Meunier'i transfer ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Trabzonspor, salı akşamı saatlerinde İstanbul'a getirilen Thomas Meunier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier'un kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma şartları

Trabzonspor'dan Meunier için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,



2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Meunier'nin açıklaması

Havaalanında açıklamalarda bulunan Thomas Meunier, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana ifade proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Daha önce Denswil ile oynadık. Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veren bir takım. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Düşünmeme gerek kalmadı"

Belçikalı sağ bek, "Borussia Dortmund ile son ayımda biraz sıkıntılar yaşadık. Hocamız (Abdullah Avcı), bana duymayı istediğim şeyleri söyledi. Takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini aktarabilecek birini arıyordu hocamız. Benim de çok düşünmeme gerek kalmadı." şeklinde konuştu.