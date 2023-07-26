Trabzonspor, Tochi Chukwuani ile anlaştı Trabzonspor, Nijerya asıllı Danimarkalı orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'nin hem kendisiyle hem de kulübü Lyngby BK ile el sıkıştı.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda arayışlarına devam eden bordo-mavili takım bir transferde sona yaklaştı. Anlaşma sağlandı Trabzonspor'un 2003 doğumlu Nijerya asıllı Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani'yle anlaşma sağladı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a çağrılan Tochi Chukwuani testlerden sorunsuz geçerse sözleşme imzalanacak. Kalp ritminde bozukluk görüldü Korona sürecinde hastalığı ağır geçiren Tochi Chukwuani, Hella Verona için girdiği sağlık kontrollerinden geçememişti. O dönem çıkan haberlerde, koronavirüse bağlı olarak oyuncunun kalp ritminde bozukluk olduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Lyngby'yle 23 resmi maça çıkan Tochi Chukwuani bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.