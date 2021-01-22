Trabzonspor, Torino'lu Edera'nın peşinde

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının ardından o bölgeye yeni bir transfer yapma zorunluluğu doğan Trabzonspor, Torino'nun 24 yaşındaki futbolcusu Simone Edera için düğmeye bastı.

Alınan başarılı sonuçların ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor yönetiminin, Torino forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Simone Edera'yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında girişimde bulunduğu öğrenildi.

ÖNCE BERAT ŞİMDİ EDERA

Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan ve özellikle orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, Edera için tüm şartlarını zorluyor.





SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İtalya basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor'un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Ayrıca Edara için İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.

Torino'da istediği forma şansını bulamayan, bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor, Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülke dışına çıkacak.



