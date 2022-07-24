Petrol
97.12
-1.28%
Euro
18.1598
0.20%
Dolar
17.7974
0.40%
Altın
987.46
0.25%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.917
-2.93%
BTXN Coin
10.55
-5.38%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Trabzonspor, Tuanzebe’den onay bekliyor

    Axel Tuanzebe transferine yoğunlaşan Trabzonspor’un yetkilileri, Manchester United’ın stoperini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
    • 24.07.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor, Tuanzebe’den onay bekliyor

    Son şampiyon Trabzonspor ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürerken stoper arayışları da devam ediyor.

    Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz günlerde stoper mevkisinde pek çok isimle görüşmüş ancak bir türlü anlaşmaya varamamıştı.

    Pahalı gelmişti

    Danimarkalı Vestergaard için Leicester City çok yüksek taleplerde bulunuduğu için Tuanzebe ismi ağırlık kazanmıştı. Trabzonspor rotayı İngiltere’ye çevirmişti.

    Bordo-mavili kulübün yetkilendirdiği profesyoneller Manchester ekibi ile temaslarda bulunurken, kısa zamanda olumlu geri dönüş bekleniyor.

    Trabzonspor, Tuanzebe’yi kiralık olarak renklerine bağlamak isterken sağ stoper listesindeki diğer 3 isimle de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

    Trabzonspor, Tuanzebe’den onay bekliyor #1

    2 külüpte oynadı

    Geçtiğimiz sezon önce Aston Villa, ardından Napoli’de kiralık olarak forma giyen 1.85 boyundaki Tuanzebe, artık düzenli olarak forma giyeceği bir yerde oynamayı hedefliyor.

    Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği Kongo asıllı İngiliz yıldızın transferi, bir kaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    İzmit Körfezi'nde karşı kıyıya 2 bin 622 metre yüzerek yarıştılar
    Yaşam

    İzmit Körfezi'nde karşı kıyıya 2 bin 622 metre yüzerek yarıştılar

    Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı
    İç Haber

    Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Görüş Bildir