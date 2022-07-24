Trabzonspor, Tuanzebe’den onay bekliyor

Axel Tuanzebe transferine yoğunlaşan Trabzonspor’un yetkilileri, Manchester United’ın stoperini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Son şampiyon Trabzonspor ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürerken stoper arayışları da devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz günlerde stoper mevkisinde pek çok isimle görüşmüş ancak bir türlü anlaşmaya varamamıştı.

Pahalı gelmişti

Danimarkalı Vestergaard için Leicester City çok yüksek taleplerde bulunuduğu için Tuanzebe ismi ağırlık kazanmıştı. Trabzonspor rotayı İngiltere’ye çevirmişti.

Bordo-mavili kulübün yetkilendirdiği profesyoneller Manchester ekibi ile temaslarda bulunurken, kısa zamanda olumlu geri dönüş bekleniyor.

Trabzonspor, Tuanzebe’yi kiralık olarak renklerine bağlamak isterken sağ stoper listesindeki diğer 3 isimle de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

2 külüpte oynadı

Geçtiğimiz sezon önce Aston Villa, ardından Napoli’de kiralık olarak forma giyen 1.85 boyundaki Tuanzebe, artık düzenli olarak forma giyeceği bir yerde oynamayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği Kongo asıllı İngiliz yıldızın transferi, bir kaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.