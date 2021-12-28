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    Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile anlaştı

    Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile anlaştı

    Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Union Berlin'in Polonyalı futbolcusu Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı. Alman takımının istediği ücreti düşürmesi halinde transfer yakın.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:56
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    Trabzonspor, Polonyalı sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için kulübü Union Berlin'e yaptığı resmi teklife cevap bekliyor.

    Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen bordo-mavililer, kulübünden izin alarak görüştüğü Puchacz ile anlaşmaya varmakta zorlanmadı. Kulüpler arasındaki bazı rakamsal farklılıklar ise devam ediyor.

    Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile anlaştı #1

    TEK SORUN SATIN ALMA OPSİYONU

    Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli.. Mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenilirken, 22 yaşındaki oyuncu için Union Berlin'in istediği 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunun alt seviyelere çekilmesi durumunda transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı ifade edildi.

    Trabzonspor'un istediği Tymoteusz Puchacz'ı tanıyalım VİDEO


    Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile anlaştı #2

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