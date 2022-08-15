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    Trabzonspor, Umut Bozok için teklif yaptı

    Forvet hattına takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Umut Bozok'un transferi için teklifte bulundu.
    • 15.08.2022 - 13:44
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    Trabzonspor, Umut Bozok için teklif yaptı

    Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor, forvet hattına bir transfer yapmak için düğmeye bastı.

    Bordo-mavililer, Fransız ekibi Lorient'e Umut Bozok için teklifini yaptı.

    Yıllık 1 milyon euro maaş

    Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, adı Galatasaray ile de anılan Umut Bozok'a yıllık 1 milyon euro maaş ile birlikte başarı bonusları, Lorient'e de 2 milyon euro bonservis teklif etti.

    Trabzonspor, Umut Bozok için teklif yaptı #1

    Lorient de sıcak bakıyor

    Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen futbolcu için görüşmeler devam edecek. Hem Lorient hem de golcü oyuncu teklife sıcak bakıyor.

    Trabzonspor, Umut Bozok için teklif yaptı #2

    "Umut transfer olmak üzere"

    41 maçta 20 gol 7 asistlik performans sergileyerek Kasımpaşa formasıyla gol kralı olan oyuncunun menajeri geride bıraktığımız günlerde transfer için bir açıklama yapmıştı. Oliver Davo, "Umut transfer olmak üzere ve evet, bazı Türk kulüpleriyle hala görüşüyoruz. Sanıyorum ki karar en geç önümüzdeki haftanın başında verilecek." ifadelerini kullanmıştı.

    Trabzonspor, Umut Bozok için teklif yaptı #3


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