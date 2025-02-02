Trabzonspor, Umut Bozok ile yolları ayırdı

Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Umut Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.
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