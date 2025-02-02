Trabzonspor, Umut Bozok ile yolları ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Umut Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.