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    Trabzonspor, Umut Meraş'ı istiyor

    Trabzonspor, Umut Meraş'ı istiyor

    Trabzonspor 8+6 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında değişiklik yaparak Türk oyunculara yöneldi. İlk hedef ise milli oyuncu Umut Meraş.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 09:34
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    Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Koita'yı da renklerine bağlamaya hazırlanan Trabzonspor, 8+6 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında mecburi değişiklik yapacak.

    Edgar Ie, Hugo, Peres, Flavio, Bakasetas, Trondsen, Diabate, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Ekuban ve Djaniny olmak üzere kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran bordo-mavililer, transfer çalışmalarında vites düşürdü.

    Trabzonspor, Umut Meraş ı istiyor #1

    YERLİ OYUNCUYA ZORUNLU DÖNÜŞ

    Öncelikli olarak bir sol bek ile bir santrfor transferi daha yapmayı planlayan, ardından da stoper ve kanat planlayan Karadeniz ekibi, zorunlu olarak yerliye dönecek.

    BAZI OYUNCULARLA YOLLAR AYRILIYOR

    Kadroda düşünülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Diabate'nin yanı sıra, yine teknik heyetin kadroda düşünmediği Flavio'nun kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi planlanıyor.

    Ayrıca bu süreçte forvet oyuncuları Ekuban ve Djaniny'ye de teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.

    Trabzonspor, Umut Meraş ı istiyor #2

    SOL BEKE UMUT MERAŞ

    En ihtiyaç bölgelerin başında gelen sol bek için de gözler Umut Meraş'a çevirdi.

    Milliyet’in haberine göre, Fransız kulübü Le Havre'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferde de yol alamayan bordo-mavililer, girişimlere devam ediyor.

    Trabzonspor, Umut Meraş ı istiyor #3

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