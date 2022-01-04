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    Trabzonspor, Visca için Başakşehir ile anlaştı

    Trabzonspor, Visca için Başakşehir ile anlaştı

    En yakın rakibi Konyaspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor, Edin Visca için Başakşehir ile el sıkıştı. Yıldız futbolcunun 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:55
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    Trabzonspor , Edin Visca transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililerin, Boşnak oyuncunun bonservisi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Tarafların, şampiyonluk bonusu da dahil olmak üzere 4 milyon euroya anlaştığı bildirildi. Şimdi gözler oyuncu ile yapılan görüşmelere çevrildi.

    ANLAŞMA 2.5 YILLIK OLACAK

    Karadeniz ekibinin, yıllık ödemeyle transfer şartları konusunda Visca ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

    Fanatik'te yer alan habere göre; tarafların son detayları konuştukları, anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi. Visca’nın, Trabzonspor’a 2.5 yıllık imza atması bekleniyor.

    Trabzonspor, Visca için Başakşehir ile anlaştı #1

    4 GOL 9 ASİST

    Sezonun ilk yarısında 18 maça çıkan Visca, 4 gol 9 asistle oynadı. Süper Lig ’de 10 sezonunun geçiren Boşnak oyuncu, 2019- 2020 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı. Ligde 310 maça çıkan Visca 84 gol ve 87 asist yaptı.

    Trabzonspor, Visca için Başakşehir ile anlaştı #2


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