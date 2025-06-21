Trabzonspor, Wagner Pina transferini duyurdu

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Wagner Pina'nın kesin transferi konusunda Portekiz'in Estoril Praia kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Estoril Praia kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 taksit halinde 3 milyon euro ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

4 YILLIK ANLAŞMA

22 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı da vurgulanarak şu görüşlere yer verildi:

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bineuro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 150 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

WAGNER PINA'YA ÖZEL KLİP

Trabzonspor, Wagner Pina'nın transferini özel bir kliple duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından, "Bu keyfi birlikte yaşayalım" başlığıyla yayımlanan video, taraftarların beğenisini topladı.

Klipte üzerindeki Trabzonspor formasıyla konuşan Pina, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. Ve bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti çünkü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarım burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.