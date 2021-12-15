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    Trabzonspor yönetimi, Nwakame'ye yeni teklif yaptı

    Trabzonspor yönetimi, Nwakame'ye yeni teklif yaptı

    Nijeryalı oyuncuyla yapılan görüşmelerde sonuç alamayan bordo-mavili yönetim, oyuncuya 2+1 yıllık yeni kontrat teklifinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 09:47
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    Trabzonspor, Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı olarak ilerlemeye devam ediyor. Bordo-mavililerin başarısında en büyük etkenlerden biri de Anthony Nwakaeme...

    Attığı gollerle ve saha içi performansıyla Trabzonspor’un sözleşmesini uzatmak istediği isimlerin başına gelen oyuncu için yönetim uzun süredir görüşme halinde.

    Sezon sonu kontratı bitecek olan Nijeryalı yıldız ile uzun süredir görüşen bordo-mavililer, yeni bir hamle yaptı.

    İlk etapta menajerinin 3 yıllık kontrat üzerinden senelik 3 milyon euro talebi bulunurken, ikinci görüşmede Nwakaeme 2 artı 1 senelik mukaveleye sıcak bakmıştı. Rakam bazında ise hâlâ fark var.

    Trabzonspor yönetimi, Nwakame ye yeni teklif yaptı #1

    YÖNETİMDEN TAVAN ÜCRET TEKLİFİ

    Görüşmelerde 3.raunt başlarken, yönetimin 1.5 milyon euro maaş artı 750 bin euro civarı bir imza parası önerdiği öğrenildi. Böylelikle yıldız oyuncuya, takımdaki tavan ücret teklif edilmiş oldu.

    Bazı Arap kulüplerinin Nwakaeme’ye ilgisi bulunurken, Trabzonspor Yönetimi artan döviz kurunu da göz önünde bulundurarak takım içindeki tavan ücrete çıkmış durumda.

    En geç Ocak ayında bu işin noktalanması hedefleniyor. Nwakaeme’nin son teklife cevap vermesi bekleniyor.

    Trabzonspor yönetimi, Nwakame ye yeni teklif yaptı #2

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